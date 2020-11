Die positiven Impfstoff-News haben der HelloFresh-Aktie die Fantasie entzogen. So verlor das Papier in der Spitze mehr als 20 Prozent und purzelte bis auf 38,02 Euro. Doch die Negativ-Interpretation der Impfstoff-Entwicklung wurde an der Börse schnell durch die realistische Einschätzung ersetzt, dass es bis zu flächendeckenden Impfungen noch ein ganz weiter Weg ist - und noch eine aktuell Entwicklung spielt HelloFresh in die Karten:Denn die weltweit hohen Corona-Zahlen haben HelloFresh wieder auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...