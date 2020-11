Wien (www.fondscheck.de) - Der DWS Top Dividende (ISIN DE0009848119/ WKN 984811) zahlt Anlegern dieses Jahr eine Dividende in Höhe von 3,65 Euro je Anteil aus - nach 3,60 Euro im Vorjahr, so die Experten von "FONDS professionell".Ein neuer Rekordwert, und das trotz der Turbulenzen an den Aktienmärkten im Zuge der Corona-Krise, wie die DWS in einer Pressemitteilung schreibe. Zudem habe die Gesellschaft zum achten Mal in Folge die Ausschüttungen erhöhen können. In Summe zahle die DWS Anlegern rund 520 Millionen Euro aus. ...

