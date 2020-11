DGAP-Ad-hoc: vPE WertpapierhandelsBank AG / Schlagwort(e): Sonstiges

20.11.2020 / 18:15 CET/CEST

München, 20.November 2020 Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR FINRA hebt Lizenz zum Betreiben von Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen auf Die FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) hat dem Insolvenzverwalter der vPE WertpapierhandelsBank AG i.L. mit Mail vom 19.11.2020 mitgeteilt, dass die FINRA-Lizenz zum 03.12.2020 eingezogen wird. Dies hat zur Folge, dass die vPE WertpapierhandelsBank AG i.L. ab dem 03.12.2020 auch keine Finanzdienstleistungen und Bankgeschäfte (dies beinhaltet auch die Entgegennahme von Kunden verkauf sorders) in den USA mehr erbringen darf. Kontakt:

