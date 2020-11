Die Wiener Börse hat die Sitzung am Freitag nach einem freundlichen Handelsverlauf ohne klare Richtung beendet. Der heimische Leitindex ATX schloss um minimale 0,01 Prozent tiefer auf 2.502,67 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime legte dagegen um 0,16 Prozent auf 1.275,82 Einheiten zu.Der Leitindex hatte sich lange Zeit über klar im Plus gezeigt, am Nachmittag weiteten allerdings die schwer gewichteten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...