(shareribs.com) London 20.11.2020 - Der Goldpreis bewegt sich am Nachmittag nach oben und wird gestützt von den neuerlichen Berichten über Stimulusmaßnahmen in den USA. Auch der Preis für Silber zieht deutlich an. Der Goldpreis dürfte auch Wochensicht erneut abgeben. Am Freitag kommt es aber zu einer leichten Gegenbewegung, nachdem neuerliche Spekulationen über Stimuli in den USA aufkamen. In den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...