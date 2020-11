PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Osteuropas wichtigste Börsen haben am Freitag überwiegend mit leichten Kursgewinnen geschlossen - deutlich nach oben ging es nur am polnischen Aktienmarkt. Auch die Handelsplätze in Westeuropa verzeichneten zum Wochenausklang mehrheitlich moderate Kurszuwächse. Die Marktteilnehmer schwanken aktuell zwischen Hoffnungen aufgrund der Fortschritte bei Covid-19-Impfstoffen und Besorgnis aufgrund der weiter hohen Infektionszahlen in Europa.

Der polnische Leitindex Wig 20 zog um 1,74 Prozent auf 1820,85 Zähler an. Der breiter gefasste Wig gewann 1,36 Prozent auf 52 353,64 Punkte.

Gestützt wurde der Wig 20 vor allem von den Allegro-Aktien, die um knapp neun Prozent zulegten. Bereits am Vortag hatten sie fast sieben Prozent gewonnen, nachdem sie zuvor einige sehr schwache Handelstage verzeichnet hatten. Das Online-Auktionshaus ist seit Mitte Oktober börsennotiert und gemessen an der Marktkapitalisierung der mit Abstand größte Wert im polnischen Leitindex.

Gut gesucht waren zum Wochenausklang außerdem die Titel des Bergbaukonzerns JSW mit einem Plus von fast vier Prozent. Die vorgelegten Geschäftszahlen zum dritten Quartal hätten die Erwartungen übertroffen, hieß es in einem Kommentar der Erste Group . JSW habe seine Kosten unter Kontrolle gehalten und nur einen leicht negativen freien Cashflow verzeichnet

In Prag stieg der tschechische Leitindex PX um 0,39 Prozent auf 942,15 Zähler. Tagessieger im Index waren die Titel des Spirituosenherstellers Stock mit einem Plus von 3,55 Prozent. Unter den größeren Werten legten Komercni Banka (plus 1,41 Prozent) und Moneta (plus 1,24 Prozent) deutlich sowie Avast (plus 0,47 Prozent) und CEZ (plus 0,43 Prozent) moderat zu, während es für Erste Group um 0,99 Prozent nach unten ging.

Leichte Kursgewinne verzeichnete auch die Moskauer Börse: Der russische Leitindex RTS ging mit einem Plus von 0,30 Prozent bei 1262,69 Punkten aus dem Handel.

An der Budapester Börse stieg der Bux um 0,11 Prozent auf 38 204,67 Punkte. Gesucht waren vor allem die Aktien des Öl- und Gaskonzerns Mol (plus 1,01 Prozent) sowie die Titel des Pharmaunternehmens Gedeon Richter (minus 0,79 Prozent). Verluste verzeichneten dagegen MTelekom (minus 0,54 Prozent) und OTP (minus 0,84 Prozent)./dkm/mik/APA/gl/he

