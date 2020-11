DJ MÄRKTE USA/Richtungsuchend gen Wochenende - Workday sehr schwach

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktienkurse an der Wall Street scheinen auch zur Mittagszeit in New York noch auf Richtungssuche zu sein, wobei die Tendenz leicht nach unten zeigt und Technologieaktien tendenziell gesucht sind. Allerdings verlief der Handel an den vergangenen Tagen recht launisch, so dass auch zum Wochenausklang im späteren Verlauf wieder etwas mehr Bewegung aufkommen könnte.

Das Geschäft bewegt sich weiter im Spannungsfeld von Sorgen um beunruhigend hohe Infektionszahlen und Impfstoff-Optimismus. Pfizer und Biontech haben am Freitag bei der US-Gesundheitsbehörde einen Antrag auf Notfallzulassung für ihren Impfstoff eingereicht und schüren Hoffnungen, dass er vielleicht noch im laufenden Jahr zum Einsatz kommen könnte.

Der Dow-Jones-Index kommt um 0,5 Prozent zurück auf 29.338 Punkte. Der S&P-500-Index liegt 0,3 Prozent zurück, die technologielastigen Nasdaq-Indizes zeigen sich behauptet.

"Wir sehen auf kurze Sicht Negatives", sagt Paul Jackson, Anlageexperte bei Invesco mit Blick auf die jüngsten Meldungen zu verschärften Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in Europa und einigen US-Bundesstaaten.

Der Stimmung nicht zuträglich ist auch, dass US-Finanzminister Steven Mnuchin es ablehnt, mehrere gemeinsam mit der US-Notenbank (Fed) eingerichtete Notfallkreditprogramme zu verlängern, die am 31. Dezember auslaufen sollen. Die Fed würde diese gerne beibehalten. Laut Ökonom Gregory Daco von Oxford Economics wurde diese Fazilität zwar wenig genutzt, allein ihre Existenz vermittle aber Sicherheit, sollten sich am Finanzmarkt Stresssymptome zeigen.

Für einen Hoffnungsschimmer sorgt auf der anderen Seite wiederum, dass die Chancen auf ein Corona-Hilfspaket der US-Regierung wieder gestiegen sind. Der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, hat einem Neustart von Verhandlungen zugestimmt. Die US-Notenbank fordert seit längerem mehr staatliche Unterstützung in der Krise.

Workday trotz guter Zahlen unter Druck

Nach Vorlage von Geschäftszahlen verbilligen sich Workday um 7,0 Prozent. Das auf cloudbasierte Software spezialisierte Unternehmen hat gewarnt, dass die Folgen der Pandemie weiter spürbar bleiben werden. Gleichwohl fielen Ergebnis und Umsatz im Berichtsquartal besser als erwartet aus. Die Aktie liegt seit Jahresbeginn 40 Prozent im Plus.

Ein negativer Kommentar zum Medikament Remdesivir von Gilead Sciences drückt den Kurs der Aktie um 1,4 Prozent. Die Weltgesundheitsorganisation rät von Remdesivir zur Behandlung von Coronavirus-Patienten ab, weil es keinen signifikanten Einfluss auf die Mortalität oder auf andere wichtige Ergebnisse für Patienten habe.

Die positiven Schlagzeilen zu ihrem Impfstoffkandidaten stützen die Kurse von Pfizer (+1,2 Prozent) und Biontech (+6,9 Prozent). Der Kurs von Moderna, das Unternehmen ist mit seinem Impfstoff ähnlich weit, zieht um 5,3 Prozent an.

Williams-Sonoma verbessern sich um knapp 7 Prozent zu. Der Einzelhändler für Kochutensilien und andere Haushaltswaren legte Drittquartalszahlen über der Markterwartung vor. Ross Stores verteuern sich um 0,4 Prozent, nachdem der Einzelhändler mit seinen Quartalszahlen ebenfalls die Erwartungen übertroffen hat.

Nachdem es vorbörslich noch nach Gewinnen bei der Foot-Locker-Aktie aussah, liegt sie im Präsenzhandel 4 Prozent im Minus. Die Sportartikelkette hat einen überraschenden Anstieg der flächenbereinigten Umsätze mitgeteilt und im Berichtsquartal einen Gewinn erzielt, der die Analystenerwartung übertraf. Was nicht gut ankommen dürfte ist, dass Foot Locker wegen der mit der Covid-19-Pandemie verbundenen Unsicherheiten keinen Ausblick mitgeliefert hat. Daneben dürften auch Gewinnmitnahmen den Kurs drücken, denn in den vergangenen drei Monaten hat das Papier 50 Prozent an Wert zugelegt.

Relative Ruhe bei Dollar, Gold, Anleihen und Öl

Am Rohstoff- und Devisenmarkt tut sich wenig. Der Goldpreis steigt um 5 Dollar auf 1.872 Dollar, die Preise für Öl der US-Sorte WTI bzw der Nordseesorte Brent bewegen sich um die Vortagesstände.

Der Dollar liegt gut behauptet im Markt, der Euro kostet 1,1854 Dollar, einen Tick weniger als am Vorabend. Am US-Anleihemarkt steigen die Kurse leicht, im Gegenzug sinkt beispielsweise die Zehnjahresrendite um einen Basispunkt auf 0,84 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 29.330,97 -0,52 -152,26 2,78 S&P-500 3.572,87 -0,25 -9,00 10,59 Nasdaq-Comp. 11.925,87 0,18 21,15 32,91 Nasdaq-100 11.994,35 0,07 8,92 37,34 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,15 -0,4 0,16 -104,9 5 Jahre 0,37 -0,9 0,38 -155,6 7 Jahre 0,61 0,4 0,61 -163,5 10 Jahre 0,84 0,6 0,83 -160,5 30 Jahre 1,55 0,3 1,55 -151,8 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:08 Uhr Do, 17:22 Uhr % YTD EUR/USD 1,1852 -0,16% 1,1878 1,1841 +5,7% EUR/JPY 123,06 -0,11% 123,30 122,99 +1,0% EUR/CHF 1,0806 -0,06% 1,0811 1,0798 -0,5% EUR/GBP 0,8925 -0,35% 0,8944 0,8952 +5,5% USD/JPY 103,83 +0,05% 103,80 103,88 -4,5% GBP/USD 1,3279 +0,19% 1,3280 1,3225 +0,2% USD/CNH (Offshore) 6,5555 -0,31% 6,5654 6,5764 -5,9% Bitcoin BTC/USD 18.674,50 +4,37% 18.182,78 17.993,51 +159,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 41,97 41,90 +0,2% 0,07 -25,1% Brent/ICE 44,45 44,20 +0,6% 0,25 -27,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.872,36 1.867,20 +0,3% +5,16 +23,4% Silber (Spot) 24,28 24,08 +0,9% +0,21 +36,0% Platin (Spot) 953,00 953,00 0% 0 -1,2% Kupfer-Future 3,29 3,20 +2,6% +0,08 +16,3% ===

