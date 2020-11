Die Aktien von Siemens Energy haben ihre Kursrallye am Freitag beschleunigt. In der Spitze stiegen sie bis auf 25,05 Euro, das war der höchste Kurs ihrer noch jungen Börsengeschichte. Am Ende gingen sie mit einem Plus von 3,4 Prozent auf 25,02 Euro nur knapp unter dem Rekordhoch aus dem Handel am heutigen Freitag.Ende September hatte der Siemens-Konzern seine Energiesparte an die Börse gebracht. Mit einem Kurs von 22,01 Euro gestartet, kletterten die Anteile in den Tagen danach bis auf 23,77 Euro. ...

