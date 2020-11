The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.11.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.11.2020



ISIN Name

CA45257F1018 IMMUNOPRECISE ANTIBOD.

CA67011V1076 NOVOHEART HOLDINGS INC.

CA74624B2057 PURE ENERGY MINLS

FR0000125346 INGENICO GROUP S.A. EO 1

US09060C3097 BIO-KEY INTL DL-,01

US7612991064 RETROPHIN INC. DL -,0001

US87936R1068 TELEFONICA BRASIL PFD ADR

