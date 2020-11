In den vergangenen Jahren gab es für die Aktionäre der H&R GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A2E4T77; A2E4T7) absolut keinen Anlass zum Jubeln. Schrieb die im Bereich der Spezialchemie tätige Firma im Geschäftsjahr 2017 bei einem Umsatz von 1,02 Mrd. Euro einen Nettogewinn von 32,1 Mio. Euro, so wurde in 2019 trotz leicht höherer Erlöse ein Nettoverlust in Höhe von 1,4 Mio. Euro erwirtschaftet. Zeitgleich ging der Kurs des Anteilscheins in den vergangenen drei Jahren um 64 % zurück, womit sich Titel sehr viel schlechter als der Gesamtmarkt entwickelte.Aktuell versucht der H&R-Konzern jetzt aber wieder attraktiver für den Kapitalmarkt zu werden. Am Freitag machte die in Salzbergen ansässige Gruppe mit einer neuen Partnerschaft auf sich aufmerksam. Demnach will die Firma zusammen mit der P2X Europe ein weiteres Joint Venture ins Leben rufen, um sich im schnell wachsenden Markt der klimaneutralen E-Fuels noch besser zu positionieren.

Den vollständigen Artikel lesen ...