Das Hamburger Biotech-Unternehmen präsentierte am Donnerstag auf seinem virtuellen Capital Markets Day die Fortschritte in der Beschleunigung der co-owned Pipeline sowie in der globalen Infrastruktur "The R&D Autobahn to Cures". Die Präsentation kam bei den Analysten gut an. Das Analysehaus RBC hob sogar sein Kursziel für die Aktie von Evotec an. Am heutigen Freitag ging die Aktie von Evotec mit einem Plus von 1,8 Prozent auf 25,15 Euro aus dem Xetra-Handel.Dr. Werner Lanthaler, Vorstandsvorsitzender ...

