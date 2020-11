DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 13.128 Pkt - Bilfinger 7% fester

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bilfinger-Aktie ist am Freitagabend bei Lang & Schwarz 7 Prozent höher gestellt worden mit 24 Euro. Laut einem Händler gab es hier eine Bloomberg-Nachricht basierend auf einer Kreiseinformation über einen weiteren Interessenten. Dabei soll es sich um CVC Capital handeln. Anfang des Monats hatten bereits Berichte über angebliche Bilfinger-Pläne eines Verkaufs an den US-Finanzinvestor Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) die Aktie befeuert.

Mit 2,26 Euro sei daneben die Petro-Welt-Aktie rund 6 Prozent über dem Xetra-Schlusskurs gehandelt worden. Nach einer positiven Entwicklung im ersten Halbjahr 2020 hatte der österreichische Dienstleister im Erdgas- und Erdölfördergeschäft in Russland und Kasachstan im dritten Quartal zwar einen Umsatzeinbruch um rund ein Drittel zum Vorjahr verzeichnet und in den ersten neun Monaten ein Minus von 5,2 Prozent, dennoch stieg das EBIT in den ersten drei Quartalen um 21,5 Prozent auf 17,9 Millionen Euro. Wegen der weiterhin rückläufigen Auftragslage senkte Petro Welt die Umsatzerwartung für das Gesamtgeschäftsjahr 2020.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 13.128 11.137 -0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

November 20, 2020 16:42 ET (21:42 GMT)

