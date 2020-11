DJ DIHK: Deutschen Unternehmen bricht die Nachfrage weg

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)-Die Corona-Pandemie löst bei mehr als der Hälfte der deutschen Unternehmen einen Nachfrageeinbruch aus. Das geht aus einer aktuellen Blitzumfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) unter mehr als 13.000 Unternehmen aller Branchen und Regionen hervor. Gekürzte Investitionsbudgets drücken demnach in vielen Weltregionen derzeit die Nachfrage auch nach deutschen Produkten.

Im Inland komme es infolge der neuen Corona-Beschränkungen in etlichen Branchen zu weiteren Nachfrageausfällen, so der DIHK. Insgesamt rechneten mehr als zwei Drittel der Unternehmen in Deutschland 2020 mit einem Umsatzrückgang. Besonders hoch sei der Anteil der Betriebe, die Umsatzrückgänge beklagen, im Gastgewerbe (93 Prozent), der Reisewirtschaft (94 Prozent) sowie der Kultur- und Kreativwirtschaft (90 Prozent).

Aber auch im Kfz-Handel (73 Prozent) und in der Industrie (69 Prozent) verzeichnen laut der Umfrage überdurchschnittlich viele Betriebe Umsatzrückgänge für dieses Jahr. Gesamtwirtschaftlich liegt das unter anderem an einer geringeren Nachfrage (51 Prozent), an stornierten Aufträgen (29 Prozent) sowie an logistischen Engpässen bei Zuliefererprodukten (14 Prozent).

