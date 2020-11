Zwei neue Zeichnungsstarts in der Kalenderwoche 47 (16.11. bis 20.11.20) am KMU-Anleihenmarkt - so kann die erste Unternehmensanleihe der Greencells GmbH im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro seit Montag genauso gezeichnet werden wie die neue 30 Mio. Euro-Anleihe der BENO Holding AG. Die Debüt-Anleihe (ISIN: DE000A289YQ5) des Solarunternehmens Greencells wird jährlich mit 6,50% verzinst und verfügt über ein ausgiebiges Sicherheitenkonzept. Wie sich dieses gestaltet und wofür die Anleihemittel verwendet werden sollen, hat Greencells-CEO Andreas Hoffmann der Anleihen Finder Redaktion in dieser Woche erzählt. Investoren können die Greencells-Anleihe 2020/25 im Rahmen eines öffentlichen Angebots bis zum 27. November 2020 zeichnen.

Die siebenjährige Anleihe 2020/27 (ISIN DE000A3H2XT2) der BENO Holding AG ist mit einem Zinskupon von 5,30 % p.a. ausgestattet. Die Zeichnungsfrist an der Börse München läuft ebenfalls noch bis zum 27. November 2020. Das Geschäftsmodell und die Emissionsdetails hat BENO-Chef Florian Renner im Gespräch mit der Anleihen Finder Redaktion erklärt. BENO ist ein Immobilienbestandshalter mit Fokus auf das Segment Light Industrial. In dieser Nische sei der Wettbewerb niedrig und es lasse sich noch eine attraktive Marge erzielen, so Renner. Die Media and Games Invest plc. hat in dieser Woche eine vorrangig besicherte Anleihe 2020/24 (ISIN: SE0015194527) im Volumen von 80 Mio. Euro bei qualifizierten Investoren platziert. Der Zinssatz der vierjährigen Anleihe orientiert sich am 3-Monats-Euribor plus 5,75 Prozent pro Jahr. Ein Teil der Anleihe-Erlöse wird zur Tilgung der bestehenden Anleihe 2018/22 (ISIN: SE0011614445) ...

