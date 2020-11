Es ist noch nicht lange her, als der negative Cashflow von Netflix (WKN: 552484) unter Investoren ein heißes Thema war. Doch der Streaming-Riese zeigte im Jahr 2020 ein völlig anderes Finanzprofil: Nachdem man 2019 noch Milliarden Dollar verbrannt hat, kamen dieses Jahr Milliarden von Dollar rein. So wurde ein positiver freier Cashflow erzeugt. Dieses Niveau ist zwar in naher Zukunft nicht nachhaltig (mehr dazu später), deutet aber an, was noch kommen wird. Tatsächlich wäre es nicht überraschend, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...