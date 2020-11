Hannover (ots) - Für einen noch anonymen Spielteilnehmer aus dem Landkreis Diepholz ist wohl der größte Traum in Erfüllung gegangen: Dank der Gewinnzahlen 18-20-34-49-50 sowie der beiden Eurozahlen 7 und 8 hat er europaweit als einziger einen Volltreffer in der Gewinnklasse 1 von Europas Millionenlotterie Eurojackpot erzielt. Mit 61.083.832,10 Euro erhält der Spielteilnehmer die höchste Gewinnsumme, die jemals in einer Lotterie in Niedersachsen erzielt wurde.Seinen Spielschein mit acht getippten Feldern gab der Glückspilz bereits am Dienstag, dem 17. November 2020, in einer Annahmestelle von LOTTO Niedersachsen ab.Auch in der Gewinnklasse 2 von Eurojackpot darf sich ein niedersächsischer Spielteilnehmer über einen Hochgewinn freuen: Mit fünf richtigen Gewinnzahlen und einer korrekten Eurozahl erzielte dieser einen Gewinn in Höhe von 826.136,50 Euro. Der Glückspilz gab seinen Spielschein mit ebenfalls acht getippten Feldern zuvor mit seiner Kundenkarte LOTTO Card in einer Annahmestelle von LOTTO Niedersachsen in Braunschweig ab.gez. i. A. Hannah StrobelChance Gewinnklasse 1 Eurojackpot: 1: 96 Mio.Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Weitere Informationen unter www.bzga.de (http://www.bzga.de/).Alle Personenangaben sind geschlechtsneutral. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird ausschließlich die männliche Form im allgemeingültigen Sinne verwendet.Über LOTTO Niedersachsen:Die Toto-Lotto Niedersachsen GmbH (LOTTO Niedersachsen) ist die Landeslotteriegesellschaft von Niedersachsen mit Sitz in Hannover. Seit über 70 Jahren steht LOTTO Niedersachsen für verantwortungsvolles Glücksspiel und das Lenken des Spielinteresses in legale Bahnen im staatlichen Auftrag.Aktuelle Pressemeldungen und weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter: www.lotto-niedersachsen.de/lotto-niedersachsen/presse (http://www.lotto-niedersachsen.de/lotto-niedersachsen/presse).Pressekontakt:Hannah StrobelReferentin UnternehmenskommunikationToto-Lotto Niedersachsen GmbHAm TÜV 2 + 430519 HannoverTelefon +49 511 8402-556Mobil +49 151 520 50 254E-Mail hannah.strobel@lotto-niedersachsen.deOriginal-Content von: Toto-Lotto Niedersachsen GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131350/4770099