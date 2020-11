Auf den Tag genau neun Jahre ist es her, dass ich am 21.11.2011 dieses Blog ins Leben gerufen habe. Der Name "Intelligent investieren" stammt von Benjamin Grahams legendärem Standardwerk über das Value Investing, das mich und meinen Anlagestil geprägt hat. Dabei habe ich mich durchaus weiterentwickelt, vom Bottom-up- immer weiter in Richtung Top-Down-Ansatz, vom klassischen Deep Value Investing hin zum Quality Investing. Die Dominanz der neuen Technologien mit ihren enormen und wachsenden Cashflows in Kombination mit dauerhaft niedrigen Zinssätzen formte einen neuen Investmentansatz: Growth at ...

