Paypal (PYPL): Bullenalarm beim Zahlungsdienstleister! >>> CRV 3.8 <<<

Symbol:ISIN:Die Paypal-Aktie steht im Halbjahresverlauf mit rund 31 Prozent im Plus. Sie erreichte am 21. Oktober ihr Allzeithoch und rutschte danach deutlich unter den 50er-EMA zurück. Derzeit stabilisiert sie sich in einer Seitwärtsbewegung über dem 20er-EMA. Rein charttechnisch böte sich auch ein Short Setup an, auf Grund der guten fundamentalen Kennzahlen sind wir jedoch grundsätzlich bullisch eingestellt.Der Zahlungsdienstleister verzeichnete in den vergangenen Jahren stetige Umsatz- und Gewinnzuwächse und auf Grund des boomenden Online-Handels sind die Aussichten für die Zukunft sehr positiv. Auch für das vierte Quartal geht das Unternehmen von weiteren Steigerungen dieser Kennzahlen aus, auch wenn die Zuwächse wohl nicht an die des dritten Quartals heranreichen dürften. Immerhin hat Paypal noch die Zukäufe des Mobile-Payment-Anbieters iZettle (2018) und der Gutschein-Plattform Honey (2019 / 2020) zu verkraften.Kaufsignal: 194.91 USD, Kursziel: 215.83 USD, Stopp Loss: 189.47 USDDas Setup bietet klare Abgrenzungen nach oben und unten. Mit dem Kursziel beim Pivot- und Allzeit-Hoch erreichen wir ein Chance-Risiko-Verhältnis von 3.8. Die Quartalszahlen sind in weiter Ferne und stören unser Vorhaben nicht.Aussicht: BULLISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in PYPL.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/paypal-pypl-bullenalarm-beim-zahlungsdienstleister/