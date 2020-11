Das New Yorker KI-Startup Augustus Intelligence, hierzulande vor allem durch die Vorgänge um die Lobbyarbeit des CDU-Abgeordneten Philipp Amthor bekannt geworden, muss sparen und kündigt fast jedem zweiten Mitarbeiter. Zunächst schien es Augustus Intelligence an nichts zu mangeln - schon gar nicht am Geld. Immerhin konnte sich das Startup, das nach eigenen Angaben KI-Lösungen bietet, viele prominente Investoren und Unterstützer sichern. Millionen sind auf diese Weise eingenommen worden. Auf Risikokapitalgesellschaften war Augustus nicht angewiesen. Das ergibt sich aus einer auf den 8. Juni 2020 datierten...

