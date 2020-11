Eine MIT-App soll Corona-Erkrankte am Husten erkennen. Die Grünen fordern, dass die Bundesregierung solche Innovationen fördert. Das Massachusetts Institute of Technology (MIT) entwickelt eine Smartphone-App, die anhand des Hustengeräusches erkennen kann, ob jemand an Covid-19 erkrankt ist oder nicht. Dazu steht die deutsche Bundesregierung aber "bisher nicht mit den Autoren oder Entwicklerinnen direkt in Kontakt", hat das Gesundheitsministerium auf eine Anfrage der Grünen geantwortet, wie der Spiegel berichtet...

