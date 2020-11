Liebe Leser, an den Hochpunkten am Montag Biontech und Va-Q-Tec short empfohlen, gleiches mit Moderna. Um 13.20 Uhr dazu short im DAX gegangen - wir denken, so kann man in die Woche starten. Dazu alle unsere Depots auf weiterem Rekordlevel seit März, wir bauen Woche für Woche aus. Was aber ist das Besondere an unserem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...