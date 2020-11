Dieses Jahr hat nicht nur für Einkommensinvestoren einige Überraschungen bereitgehalten. Auch allgemein war die Lage an den internationalen Börsen teilweise als sehr chaotisch zu bezeichnen. Denn wer hat im März dieses Jahres wohl nicht gedacht, dass die Aktienkurse vermutlich ins Bodenlose fallen werden. Aber genau das Gegenteil ist ja glücklicherweise eingetreten. Anleger, die allerdings hauptsächlich der Dividende wegen in Aktien investieren, wurden in diesem von Corona geprägten Jahr teilweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...