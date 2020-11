Zwar können sich viele nicht mehr daran erinnern, aber BMW (WKN: 519000) galt früher als der Pionier der Elektroautobranche. So hat BMW bereits 2013 den BMW i3 verkauft. Heute ist von der Spitzenposition leider nicht mehr viel übrig, da Tesla (WKN: A1CX3T) die Münchner abgehängt hat. Das soll sich nun wieder ändern. Welche Ziele will BMW erreichen? BMW nimmt sich heute hohe Ziele für Elektroautos vor. Bis 2030 will man 7 Mio. elektrifizierte Autos verkaufen, also entweder elektrisch oder hybrid ...

