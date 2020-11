Der Münchener Private-Equity-Investor Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) legt ein atemberaubendes Tempo vor, findet offensichtlich auch Alina Köhler, Analystin bei Hauck Aufhäuser. DennSie bewertet die Entwicklung der letzten Tage äußerst positiv. In ihrem Update von Freitag nennt Sie ein Kursziel von 24,00 EUR für die Aktie. Wieso? So traut sie der Mutares aus dem anstehenden Verkauf der Nexive das Potential einer Performancedividende von 0,50 EUR "on top" zu. Und diese Rechnung erscheint nachvollziehbar. Und in drei bis vier Jahren sieht sie bei dem größten Erwerb in der Mutares Geschichte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...