* So kündigen sich Haussen an* Wird es dem Technologiesektor ergehen wie Schlumberger?* Jetzt ist die Zeit für erste Käufe gekommen* Neues starkes Kaufsignal für Goldminenaktien* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Fernuniversität: Nordrhein-westfälische Steuergelder für alle und jeden

Liebe Leser,



Öl und der gesamte konventionelle Energiesektor sind zurzeit so unpopulär, dass die Zeitschrift "The Economist" im September dieses Jahres "Das Ende des Ölzeitalters" verkündet hat. Bemerkenswerterweise geschah das schon einmal, und zwar im Jahr 2003. In den darauf folgenden fünf Jahren schoss der Ölpreis von unter 30 $ pro Barrel auf 150 $ nach oben - und mit ihm die Aktienkurse des Energiesektors.



Wahrscheinlich wird es dieses Mal ganz ähnlich kommen. Dafür sprechen jedenfalls zahlreiche gute Gründe, die wir in den beiden jüngsten Monatsausgaben meines Börsenbriefes Krisensicher Investieren ausführlich vorgestellt haben.

