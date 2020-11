Am deutschen Aktienmarkt herrscht auch zu Beginn der neuen Woche ein gespanntes Warten auf einen Ausbruch aus der Seitwärtsrange. Seit dem 9. November plätschert der DAX auf hohem Niveau daher. Jede Schwächephase wird durch Käufe beendet, bei knapp 13.300 Punkten stocken die Kurse. Es fehlt ein echter Impuls. Der Wochenausblick. Auch in der neuen Woche dürften am Aktienmarkt die hohen Corona-Infektionszahlen in Deutschland, Europa und noch mehr in den USA die Hauptrolle spielen. Erfolgsmeldungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...