Es war eine Überraschung, als Warren Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) indirekt in Gold investiert hat. Über eine Beteiligung an Barrick Gold (WKN: 87050) hat das Orakel von Omaha zumindest mittelbar in den Goldmarkt investiert. Auch wenn es weiterhin zu differenzieren gilt, dass ein Goldproduzent und das Edelmetall per se zwei verschiedene Dinge sind. Wie auch immer: Es könnte sein, dass dieses Kapitel schon bald zu Ende ist. Warren Buffetts Beteiligungsgesellschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...