Kommt der Börsencrash 2.0 oder kommt er nicht? Der DAX tänzelt mal wieder an der Marke von 13.000 Punkten herum. Wird der Deutsche Leitindex zum sechsten Mal in Folge an diesem eisenharten Widerstand scheitern (Stand: 20.11.2020)? Möglich ist alles. Insbesondere in Zeiten, die eher weniger stabile Fundamente und dafür umso mehr Katastrophen zu bieten haben. Das Coronavirus wütet weiter. Die Zahl der Neuinfektionen steigt. Ein Ende des Winter-Lockdown ist nicht abzusehen. Wie sollen im Rahmen solcher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...