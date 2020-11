Der deutsche Leitindex DAX konsolidiert nach der letzten Rally auf hohem Niveau in einem bullischen Dreieck. Gelingt der Ausbruch nach oben, lockt der Test des Allzeithochs. Der Markt muss sich noch für eine Richtung entscheiden. Deshalb ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, Ihren Trade zu planen. Die passende Orientierung finden Sie hier bzw. am morgigen Montag ab 8:30 Uhr in der Live-Besprechung mit Tickmill Analyst Mike Seidl. DAX nach 17 Prozentrally ...

Den vollständigen Artikel lesen ...