DJ CDU-Mittelstand: Grüne bleiben weiter eine "Verbotspartei"

FRANKFURT (Dow Jones)--Scharfe Kritik am Grundsatzprogramm der Grünen übt der Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß (CDU): "Im Kern bleiben die Grünen eine Verbotspartei", sagte er gegenüber dem Handelsblatt: "Zusammengefasst wollen die Grünen weniger Industrie, weniger Autos, weniger Urlaub, weniger Fleisch oder besser gesagt: der Bürger muss auf Wohlstand verzichten".

Bareiß, der auch Mitglied im CDU-Bundesvorstand ist, hält viele Punkte im Grünen-Programm für unbezahlbar. Das belaste die Wirtschaft und gefährde Arbeitsplätze. Gerade in der heutigen Zeit gehe das Programm an der Realität vorbei. "In den nächsten Jahren braucht es mehr denn je eine Politik, die unsere Wirtschaft und Industrie nicht zusätzlich belastet, sondern stark und wettbewerbsfähig macht", warnt er.

Bareiß sieht die Grünen auch weit vom Status einer Volkspartei entfernt. Das Grundsatzprogramm bleibe bei vielem offen. Demgegenüber müsse eine Volkspartei die ganze Breite des Lebens aufgreifen: "Davon sind die Grünen weit entfernt."

