Google Analytics 4 Properties sind da. Unsere Gastautorin erklärt, wie das neue Google-Analytics-Tracking aussieht, wo die Unterschiede zum "Standard-Analytics" liegen und ob sich das Upgrade lohnt. Vielleicht ist es euch schon aufgefallen: Seit einigen Tagen zeigt Google Analytics auf der Reporting-Übersicht folgenden Hinweis an: (Screenshot: Mira Rodrigues) Das Tool empfiehlt dem Nutzer, auf die neue Google Analytics 4 Property umzusteigen und die neue Google-Analytics-Oberfläche zu nutzen. Was verbirgt sich hinter Analytics 4 Properties? "The Future of Google Analytics", wie Google GA4P ...

Den vollständigen Artikel lesen ...