Straubing (ots) - So hoffnungsfroh die Aussicht auf einen schnell verfügbaren Impfstoff auf mittlere Sicht auch sein mag - das Problem von heute und morgen sind sich rasch füllende Betten für Intensivbehandlung, immer knapper werdendes Pflegepersonal und steigende Todeszahlen. Auf diese Herausforderung muss die Politik in dieser Woche eine Antwort finden. Sie muss so ausfallen, dass in den kommenden Wochen deutlich weniger Neuinfektionen erfolgen, vieles andere hat sich dem unterzuordnen. Zum Beispiel ein Weihnachtsgeschäft, das nicht so üppig wie gewohnt ausfällt, ja sogar ein Heiliger Abend ohne Großeltern, die sich sonst womöglich auf der Intensivstation wiederfinden.



