Edelmetalle vor nächster Welle: Wochenrückblick KW 47-2020 - Mittelabflüsse der ETFs bringen Gold nur kurzzeitig unter Druck!

Rohstofftrader sehen bei den Edelmetallen in den kommenden Wochen mehr aufwärts als abwärts Potenzial!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

um rund 0,9 % ging es in der vergangenen Handelswoche für den Goldpreis und rund 1,9 % für den Silberpreis zurück. Der Dax hingegen konnte rund 0,45 % hinzugewinnen. Als Ursache für die schwächere Entwicklung der Edelmetalle seien Abflüsse aus Gold hinterlegten ETFs gewesen.

Edelmetalle seien zudem aufgrund der guten Impfstoffnachrichten unter Druck gekommen, da Markteilnehmer davon ausgehen würden, dass die Wirtschaft schneller wieder in den Tritt kommt als zunächst angenommen, weshalb die Konjunkturprogramme niedriger ausfallen könnten als geplant.

Das scheint uns aber etwas zu kurz gegriffen, denn die Pandemie hat bis jetzt schon Unmengen an Geld verschlungen und die Regierungen haben Schulden in Billionenhöhe aufgenommen. Zudem sind noch nicht die geringsten Anzeichen dafür zu erkennen, was auf eine Umkehr der Federal Reserve und anderen Zentralbanken hindeutet.

Deshalb gehen Marktbeobachter davon aus, dass die Aussichten für Gold weiterhin extrem positiv sind. Es sei egal ob es einen Impfstoff gebe oder nicht, Gold sollte weiter steigen und Silber mit nach oben spülen. Erste Rohstoffexperten erwarten im kommenden Jahr schon Silberpreise von bis zu 40,- USD je Feinunze! Auch der Uran- und Kupfermarkt gerate immer weiter in den Blickpunkt!

Das sind also gute Aussichten für Rohstoffunternehmen, weshalb wir im Folgenden weitere gute Nachrichten der vergangenen zusammengefasst haben.

LITHIUM-BOOM gut für URAN

US-Energiemarkt - die Karten werden neu gemischt! Warum Uran-Aktien massiv vom Lithium-Hype profitieren!

Jetzt kommt richtig Stimmung in den US-Uranmarkt. Nicht nur weil sich die Politik unter dem neuen Präsidenten Biden pro Atomstrom äußert, auch die sogenannten "Robin Hood'-Trader riechen Lunte.

Was Vorzeigeunternehmen liefern!

Produktion und Exploration läuft vorbildlich! Diese Unternehmen wissen wie es geht!

Der sehr hohe Goldpreis Anfang August zog viele Goldinvestoren an, als das Edelmetall im Pandemie-Stress der Wirtschart als sicherer Hafen galt.

Discovery Metals / Karora Resources

Gold im Jahr 2020 noch auf 2.020 USD je Unze?

Ob es nun 2.020,- oder auf 2.001,- USD je Unze geht sei erst einmal egal, aber über 2.000,- USD sollte laut Frank Holmes von US Global Investors das Edelmetall noch vor Jahresende steigen.

Was ist denn hier los...?

NEWS-BOMBE! Top-Manager liefern Mega-Überraschung! Diese Meldung katapultiert die Aktie sofort ins Rampenlicht

Hier geht es Schlag auf Schlag! Mit dieser brandneuen Firma können Investoren im kommenden Uran-Bullenmarkt ein Vermögen verdienen! Bis dahin gibt es aber auch noch jede Menge Gold, Silber und Vanadium!

Hier geht es Schlag auf Schlag

Laufendes Bohrprogramm um neues und bedeutendes Zielgebiet ergänzt!

Noch nicht genug der guten News! Nicht nur dass Agnico Eagle große investieren ist, so stößt man jetzt schon wieder auf eine sehr hochgradige Anomalie!

Caledonia Mining / Adventus Mining

Bergbaugesetze: Andere Länder, andere Sitten

In Simbabwe etwa gibt es ein Goldverkaufsmonopol. Nun machen Investoren und Bergbaugesellschaften Druck.

Aztec Minerals / Aurania Resources

Kupfer und Zink als Rohstoffe, ohne die nichts geht

Beide Metalle zeigen Stärke, sind wichtig für die Automobilindustrie und die Konjunktur allgemein.

Aktie aus dem Lundin-Imperium!

Kupfer als Industriemetall und Gold als sicherer Hafen sind gefragt! Dieses Unternehmen profitiert!

Im Bereich der Elektromobilität sind die Verkaufszahlen mittlerweile bemerkenswert. Im vergangenen Jahr wurden mehr als zwei Millionen elektrisch angetriebene Fahrzeuge verkauft, dieses Jahr wahrscheinlich nicht weniger.

Summa Silver / Kuya Silver

Mexikaner horten Silber

Silber gilt wie Gold als Absicherung für schlechte Tage. Kein Wunder, dass Silber gefragt ist, wie zum Beispiel in Mexiko.

Copper Mountain Mining / Filo Mining

Kupfer als essenzieller Rohstoff

Kupfer ist eines der bedeutendsten Industriemetalle und Kupfergesellschaften sind immer ein attraktives Investment.

Osisko Gold Royalties / GoldMining

Deutsche setzen bei der Geldanlage mehr auf Aktien

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Sparquote von 10,9 auf 15 Prozent angestiegen. Und auch mehr und mehr wird in Aktien investiert.

Mexiko liefert wieder!

Spitzenbohrergebnisse mit mehr als 2,3 kg pro Tonne Silber!

Bärenstarke Bohrergebnisse aus dem Silberland! So kann es weitergehen!

Australien liefert weiter!

Wieder ein neues Rekordquartal! Wird das nächste nochmals besser?

Trotz der pandemiebedingten Beschränkungen könnte es derzeit bei diesem australischen Goldproduzenten kaum besser laufen. Denn auf allen Unternehmensebenen werden riesige Fortschritte gemacht!

Fiore Gold / Victoria Gold

Worum sich Bergbau-Manager sorgen

Risiken und Chancen liegen im Bergbau nah beieinander. Führungskräfte aus der Bergbaubranche wurden befragt.

Paukenschlag in der Branche!

Überraschungs-Deal zum Wochenende! Diese Firma schlägt erneut zu! Das ist der Startschuss zur nächsten Rallye!

Eine der neuesten Übernahmen lief vor wenigen Tagen über die Ticker, als Endeavour Mining bekannt gab Teranga Gold zu übernehmen. Laut Marktbeobachtern hat diese Übernahme Signalwirkung!

International Consolidated Uranium / Fury Gold Mines

Inder nutzen Gold in der Corona-Krise

Am indischen Goldmarkt ist die Verpfändung von Gold als Sicherheit für Kredite nichts besonderes.

Osisko Metals / Sibanye-Stillwater

Fortschritt gelingt mit Rohstoffen

Erstmals sauste ein bemannter Hyperloop durch die Röhre. Reisen in der Hochgeschwindigkeitskapsel ist eine der Zukunftsvisionen.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

