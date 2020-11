DJ Merkel und Scholz stimmen Bürger auf Verlängerung des Teil-Lockdowns ein

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesfinanzminister Olaf Scholz haben die Bevölkerung am Sonntag auf eine Verlängerung der jüngsten Corona-Beschränkungen vorbereitet. Am Mittwoch wollen sich die Vertreter der Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der 16 Länder erneut über die Corona-Lage und den Erfolg des ursprünglich für November beschlossenen Teil-Lockdowns beraten.

"Tatsache ist, dass wir noch nicht so weit sind, wie wir gerne gekommen wären durch die Kontaktbeschränkungen", sagte Merkel nach Beratungen der 20 führenden Industrie und Schwellenländer der Welt.

"Wir müssen, um wieder Zugriff auf die Pandemie zu bekommen in Form der Kontaktnachverfolgung, sicherlich noch Einiges tun. Aber was genau das ist, dem kann und will ich auch heute nicht vorgreifen." Die Bürger sollen von Bund und Ländern eine "geschlossene, gemeinsame Antwort bekommen", so Merkel." Darauf haben sie eigentlich ein Recht und daran arbeiten wir diesmal sehr intensiv."

Noch deutlicher äußerte sich Scholz (SPD), der in seiner Funktion als Vizekanzler die Zusammenarbeit mit den SPD-geführten Bundesländern koordiniert.

"Klar ist für uns alle, dass wir sicher sind, dass wir das Richtige getan haben mit den weitreichenden Einschränkungen, die wir für einen Teil des Lebens in Deutschland im November auf den Weg gebracht haben", so Scholz auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit Merkel. "Klar ist auch, dass trotz der sichtbaren Ergebnisse es noch nicht reicht, weil wir noch nicht da sind, wo wir gerne wären im Hinblick auf die Entwicklung der Fallzahlen. Deshalb ahnt es ja auch jeder, dass es noch Verlängerung geben muss."

Die Verlängerung der Beschränkungen werde "sicherlich ein Bestandteil der Entscheidungen", die man am Mittwoch treffen werde. Anfang November sind Restaurants und Kneipen sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen geschlossen worden. Auch wurde zu einer Einschränkung der privaten Kontakte aufgerufen.

Bei den Beratungen vergangene Woche war Merkel am Widerstand der Ministerpräsidenten gescheitert, noch weitere Beschränkungen auf den Weg zu bringen.

Ziel von Bund und Ländern ist es, die Zahl der Corona-Neuinfektionen auf 50 Fälle innerhalb der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner zu bringen. Nur dann könnten die Gesundheitsbehörden die Kontaktverfolgungen gewährleisten und damit die Infektionskette durchbrechen. Aktuell liegt diese 7-Tage-Inzidenz bei weit über 100.

