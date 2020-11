Uber hatte bereits vor der Pandemie damit Probleme, profitabel zu werden. Die Corona-Krise erhöht die bestehenden Schwierigkeiten. So kommt die Frage auf, wie Uber je schwarze Zahlen schreiben will. Einstiger Bullenfall waren selbstfahrende Autos - ist das weiterhin so?? Pandemie lässt Nachfrage im Mitfahrgeschäft einbrechen ? Marktanteil in den USA schon vorher nicht ausreichend für Profitabilität ? Bullenfall fokussierte selbstfahrende Autos - auf der falschen Spur?Uber dominierte ...

