DJ PTA-Adhoc: Aluflexpack AG: Investition von EUR 65 Mio. in Erweiterung der kroatischen Werke

Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR

Reinach (pta005/23.11.2020/07:00) - Aluflexpack AG ("Aluflexpack", "AFP", "Gruppe"), ein führender europäischer Hersteller von qualitativ hochwertigen Verpackungslösungen, erweitert seine Produktionskapazitäten deutlich, um die hohe Nachfrage in seinen Fokusendmärkten zu decken. In den nächsten zwei Jahren plant die Gruppe in etwa EUR 65 Mio. in den Ausbau der bestehenden Produktionsgebäude in Omis und Drnis (Kroatien) sowie in modernste Produktionsanlagen zu investieren.

Im Zuge der Expansion wird die bestehende Produktions- und Lagerfläche um 13.000 Quadratmeter und die Kapazitäten um bis zu 30.000 Tonnen erweitert. Das zusätzliche Produktionspotential ist vertikal integriert und bezieht sich sowohl auf die Vorbehandlung als auch die Beschichtung von Aluminiumfolie.

Das Investitionsprogramm ebnet gemeinsam mit den bereits geplanten Investitionen den Weg für ein attraktives Wachstum über das Jahr 2022 hinaus und sichert die führende Position des Unternehmens in seinen Fokusendmärkten auf lange Sicht. So ermöglicht die signifikante Erweiterung der Produktion, den Servicelevel für Kunden noch weiter zu steigern. Gleichzeitig wird dadurch auch der Grundstein für zukünftige Innovationen gelegt, sowohl was die Weiterentwicklung bestehender Produkte als auch komplette Neuentwicklungen anbelangt.

"Dieses Projekt ist ein wichtiger Meilenstein für unsere Gruppe und fügt sich nahtlos in unsere Strategie ein. Dadurch sichern wir unser solides Wachstum über das Jahr 2022 hinaus und schützen unsere Marktführerschaft in schnell wachsenden Endmärkten auf lange Sicht. Mit den zusätzlichen Kapazitäten können wir das Serviceangebot an unsere Kunden erweitern und bleiben führend bei Produktentwicklung und Qualität. Die Erweiterung der bestehenden Werke in Omis und Drnis macht Sinn, da wir auf einem soliden Fundament aus motivierten und erfahrenen Mitarbeitern und Führungskräften aufbauen", sagt Igor Arbanas, Vorstandsvorsitzender der Aluflexpack AG.

"Wir sind sehr zufrieden mit unserer jüngsten Entwicklung. Diese bedeutende Expansion ermöglicht es uns, auch zukünftig attraktive Wachstumschancen zu nützen", ergänzt Johannes Steurer, Finanzvorstand der Gruppe. "Wir stehen vollends hinter diesem Projekt und sehen signifikantes Wertschöpfungspotenzial für unser Unternehmen. Finanzieren werden wir diese Expansion mit Mitteln aus dem Börsengang, bestehenden Kreditlinien und unserem operativen Cashflow."

Die Umsetzung des Projekts beginnt unverzüglich. Der Spatenstich erfolgt bereits im ersten Halbjahr 2021, während mit einem Produktionsstart Ende 2022 gerechnet wird. Aluflexpack erwartet, dass die mit den Investitionen verbundenen zusätzlichen Umsätze mittelfristig deutlich über EUR 100 Mio. liegen werden, wobei die verfügbaren Kapazitäten langfristig weiteres Wachstumspotential eröffnen. Die Erweiterungen der bestehenden Gebäude werden mit dem Immobilienpartner der Gruppe koordiniert und entsprechend im geltenden Mietvertrag berücksichtigt.

Über die Aluflexpack AG: Die Aluflexpack stellt flexible Verpackungslösungen für Endmärkte wie Kaffee/Tee, Pharma, Tiernahrung, Süsswaren und Milchprodukte her. Fundiertes Know-How, Service-Flexibilität und Innovationskraft sind Grundlage für langjährige Kundenbeziehungen, sowohl mit lokal agierenden Unternehmen als auch mit internationalen Grossunternehmungen. Die Aluflexpack mit Hauptsitz in Reinach (AG), Schweiz, verfügt neben einem Produktionsstandort in der Schweiz, Frankreich, Türkei und Polen auch über vier Produktionsstandorte in Kroatien. Der Mitarbeiterstand belief sich zum 30. Juni 2020 auf ca. 1.248 Mitarbeiter. http://aluflexpack.com

Disclaimer Some of the information contained in this press release may be forward-looking statements, Aluflexpack AG cautions that such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors, Aluflexpack AG undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.

(Ende)

Aussender: Aluflexpack AG Adresse: Alte Aarauerstrasse 11, 5734 Reinach Land: Schweiz Ansprechpartner: Lukas Kothbauer Tel.: +436648581124 E-Mail: lukas.kothbauer@aluflexpack.com Website: www.aluflexpack.com

ISIN(s): CH0453226893 (Aktie) Börsen: Kotierter Markt in SIX Swiss Exchange

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1606111200042 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 23, 2020 01:00 ET (06:00 GMT)