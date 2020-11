Aus den vergangenen Handelswochen war man es nun fast schon gewöhnt, dass der Montag positiv in die Börsenwoche startete. Vor allem durch Covid19-News getrieben konnte der DAX hier teilweise deutlich zulegen. Gelingt dies auch in dieser Woche? Voraussetzungen für die neue Handelswoche Beim Thema Covid19 blicken Anleger gespannt auf die Termine zur Zulassung der ersten Medikamente und dem weiteren Ablauf in Richtung eines Impfplans. Im Vorfeld war ...

