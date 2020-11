Auf eine Richtungsentscheidung müssen die Anleger im DAX weiter warten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montag gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 13.170 Punkte. Nach dem massiven Kurssprung vor zwei Wochen - ausgelöst von Hoffnungen auf ein bald verfügbarem Corona-Impfstoff und dem Ausgang der US-Wahl - tut sich per Saldo nicht viel im DAX.Für einen Vorstoß in Richtung Rekordhoch vom Februar müsste zunächst der Sprung über 13.300 Punkte gelingen. Derweil ...

