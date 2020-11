Jeden Montagmorgen berichtet t3n-Chefredakteur Luca Caracciolo über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es unter anderem um den Black Friday, die Playstation 5, Daimler und einen Powernap im Homeoffice. An diesem Freitag werden Schnäppchenjäger auf der ganzen Welt auf die Jagd gehen und Onlineshops sich entsprechend vorbereiten: Der Black Friday steht vor der Tür und nahezu jeder Onlineshop, selbst der Einzelhandel, lockt mit besonderen Angeboten. Vor allem im Corona-Jahr 2020 wird vermutlich so viel im Netz bestellt werden wie noch nie zuvor. 1. Black Friday: Was ihr wissen müsst Der Black ...

Den vollständigen Artikel lesen ...