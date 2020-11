Wochenausblick: BIP-Daten, PCE-, GfK- und ifo-Index, Fed- und EZB-Protokoll, DAX-Reform

Werbung



In der neuen Handelswoche könnten einige wichtige Konjunkturdaten die Richtung an den Märkten beeinflussen. So steht am Dienstag mit dem ifo-Geschäftsklimaindex das wichtigste Wirtschaftsbarometer Deutschlands zur Veröffentlichung an. Zur Wochenmitte folgen das Protokoll der letzten Fed-Sitzung sowie Inflationszahlen aus den USA.



Montag

Zum Wochenauftakt werden die Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland (09.30 Uhr), der Eurozone (10 Uhr) sowie den USA (15.45 Uhr) erwartet.





Dienstag

Die zweite Veröffentlichung der BIP-Daten aus Deutschland für das dritte Quartal steht um 8 Uhr an. Höhepunkt des Tages ist der ifo-Geschäftsklimaindex um 10 Uhr. Anleger schauen zudem auf das US-Verbrauchervertrauen um 16 Uhr. Im Tagesverlauf veröffentlicht die Deutschen Börse die Ergebnisse ihre Befragung zur DAX-Reform.

Mittwoch

Die Blicke der Investoren sind heute nur in Richtung Wall Street gerichtet. Um 14.30 Uhr laufen der Auftragseingang langlebiger Güter, die BIP-Daten für das dritte Quartal, die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie der bevorzugte Inflationsindikator der Fed, der Personal Consumption Expenditures Preisindex (PCE), über die Ticker. Weiter geht es um 16 Uhr mit den privaten Einkommen, den Konsumausgaben sowie dem Uni Michigan Verbrauchervertrauen. Die wöchentlichen Rohöllagerbestände sind für 16.30 Uhr angesetzt. Das Protokoll der letzten Fed-Sitzung von Anfang November folgt um 20 Uhr.

Donnerstag

Auf Signale von den US-Börsen müssen Anleger heute verzichten, die Märkte bleiben feiertagsbedingt geschlossen. Wie sich das GfK-Verbrauchervertrauen entwickelt hat, erfahren Investoren um 8 Uhr. Um 12.30 Uhr könnten das EZB-Sitzungsprotokoll sowie der geldpolitische Begleittext (13.30 Uhr) auf Interesse stoßen.

Freitag

Um 11 Uhr erscheint das Verbrauchervertrauen der Eurozone. In den USA endet der Handel am Aktienmarkt bereits um 19 Uhr und am Anleihemarkt um 20 Uhr.

