Der Terminmarkt startet mit Optimismus in die neue Woche. Nach einer eher verhaltenen Vorgabe gehen die Bullen heute früh wieder nach vorne und stemmen die wichtigsten Futures allesamt ins Plus. Der DAX-Future kann kurz vor Eröffnung der europäischen Vorbörse um gut 0,75 % auf über 13.182 Punkte steigen. Gefragt sind auch der S&P 500 Future und der Nasdaq-Future, die beide mehr als 0,35 % zulegen können. Damit zeichnet sich eine leicht positive Eröffnung um 09:00 Uhr in Frankfurt ab. Es bleibt abzuwarten, ob der Optimismus gehalten werden kann.Der TecDAX beherrschte am Freitag den Handel. Mit einem Plus von 1,09 % auf 3.066,35 Punkte konnte sich der deutsche Technologieindex nicht nur wieder zum Wochenschluss fest über der Marke von 3.000 Punkten etablieren, sondern war auch die Benchmark mit den größten Tagesgewinnen und dem größten Wochengewinn. Die Aktien von Jenoptik, die um 4,77 % auf 25,90 Euro stiegen, und Siltronic, die sich um 3,88 % auf 97,40 Euro verbesserten, führten die Liste der Gewinner am Freitag an.

