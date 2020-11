Zürich (awp) - In der Geschäftsleitung des Pharmaunternehmens Cosmo kommt es einer Veränderung. Der aktuelle Chief Operating Officer (COO) Giuseppe Cipriano wird die Position des Chief People Officer einnehmen. Neuer COO wird Marco Lecchi, derzeit Head of Internal Audit. Die Änderungen erfolgt per 1. Januar 2021, wie Cosmo ...

Den vollständigen Artikel lesen ...