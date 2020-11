Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Bis zur großen Finanzkrise gehörte General Electric noch zu den nicht wegzudenkenden Größen an der Wall Street. Doch die Talfahrt des Unternehmens beschleunigte sich in den letzten Jahren zusehends. Zwischenzeitlich waren die Kurse sogar wieder auf den Niveaus vom Crash 2008/2009 angekommen, wo sich in den...

Den vollständigen Artikel lesen ...