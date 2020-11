The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.11.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.11.2020





ISIN Name

DE000CZ31JT4 COBA 10/20 VAR 759

XS1325125158 ALLIED IRISH 15/25FLR MTN

XS1325649140 VODAFONE GRP 15/20 ZO CV

XS0997328066 SANTANDER UK 13/20 MTN

XS0997342562 ABN AMRO BANK 13/20 MTN

DE000LB00AZ7 LBBW STUFENZINS 14/20

XS1914936999 ING BK NV 18/20 FLR MTN

DE000BLB2MM7 BAY.LDSBK.OPF.

XS1325648761 DANSKE MTG BANK 15/20 MTN

