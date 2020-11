The following instruments on XETRA do have their first trading day 23.11.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 23.11.2020Aktien1 KYG009701064 AdTiger Corp. Ltd.2 AU000000ANP4 Antisense Therapeutics Ltd.3 GB00BFX0ZN92 Remote Monitored Systems PLC4 US89422G1076 Travere Therapeutics Inc.5 US87936R2058 Telefonica Brasil S.A.6 CA45257F2008 ImmunoPrecise Antibodies Ltd.7 CA74624B7007 Pure Energy Minerals Ltd.8 US09060C4087 Bio-key International Inc.Anleihen1 BE0002737188 Atenor S.A.2 US161175BX17 Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co3 US718546AY08 Phillips 664 XS2262838381 IPD 3 B.V.5 DE000DD5AT13 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank6 DE000NLB3DV1 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-7 US00914AAK88 Air Lease Corp.8 DE000A289LF5 Berlin, Land9 US161175BY99 Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co10 XS2258986269 Cromwell EREIT Lux Finco S.à.r.l.11 XS2263659158 Hoist Finance AB [publ]12 US459058JN45 International Bank for Reconstruction and Development13 XS2262839603 IPD 3 B.V.14 US747262AW35 QVC Inc.15 SE0015193313 Schweden, Königreich16 US863667BB68 Stryker Corp.17 FR0013537305 THALES S.A.18 US872540AW92 TJX Companies Inc.19 US872540AV10 TJX Companies Inc.20 US06675GAV77 Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]21 XS2264087110 Coöperatieve Rabobank U.A.22 USC39217AK79 GFL Environmental Inc.23 USU66962AV03 NRG Energy Inc.24 USU66962AW85 NRG Energy Inc.25 XS2260025296 Singapore Airlines Ltd.26 XS2252958751 VEON Holdings B.V.27 XS2262272458 Asian Development Bank (ADB)