An der Lage hat sich im Vergleich zu den Vortagen nichts geändert. Im Fokus steht weiter der Bereich um 13.160 Punkte. Gelingt dem DAX hier ein nachhaltiger Durchbruch nach oben, dürften die Bullen Kurs auf den Bereich von 13.500 Punkten nehmen, wo sich noch ein letztes offenes Gap auf der Oberseite befindet. Prallt der DAX wieder nach unten ab, wäre mit einem Kursrückgang bis zum unteren ersten Gap bei 12.600 Punkten zu rechnen.

Zu beachten ist aber die schwarze Vorwochenkerze im Wochenchart. Nach einem langen Hochlauf deutet eine schwarze Wochenkerze in der Regel auf ein Verlaufshoch und einen baldigen Richtungswechsel hin. Möglicherweise gibt der DAX bereits in den neuen laufenden Woche ab oder er pendelt zunächst weiter seitwärts und sackt dann erst im weiteren Verlauf in der kommenden Woche nach unten ab. Ein Durchbruch ist nach oben ist nach der schwarzen Vorwochenkerze noch unwahrscheinlicher geworden.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

DAX bei 13.140 Punkten, vorbörslich bei 13.180 Punkten.

Indikatoren noch long.

Anlaufmarken nach unten bei 13.100, 13.000, 12.950, 12.850, 12.600 und 12.330 ...

