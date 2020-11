Trotz einer schwächeren Wall Street am Freitag wird der DAX mit einem Plus in die neue Handelswoche starten. Positive Aussagen zur Verfügbarkeit eines Corona-Impfstoffs schon Mitte Dezember und freundliche Börsen in China - in Japan bleibt die Börse heute geschlossen - unterstützen die die Märkte hierzulande. Aktuell wird der DAX bei 13.200 Punkten 0,5 Prozent höher berechnet. Alle Entwicklungen sehen Sie im Video.

