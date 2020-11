Ende November ist Rabattschlacht angesagt. Der Black Friday hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der umsatzstärksten Verkaufstage im deutschen Einzelhandel entwickelt. Doch in diesem Jahr ist wegen Corona alles anders. Top-Analystin Laura Martin von Needham sieht Amazon als First Mover klar im Vorteil.Black Friday in Coronazeiten - das bedeutet 2020 noch mehr E-Commerce. "Der Trend wird sich in diesem Jahr, wenn die Rabattaktion in die Zeit des coronabedingten Teil-Lockdowns fällt, noch verstärken", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...