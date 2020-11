DJ MÄRKTE ASIEN/Kräftige Gewinne in Seoul und Schanghai - Tokio pausiert

SCHANGHAI (Dow Jones)--Die ostasiatischen Aktienmärkte haben am Montag einen baldigen erfolgreichen Einsatz eines Impfstoffs gegen das Coronavirus gespielt. Dazu trugen Aussagen bei, dass möglicherweise noch im Dezember mit Impfungen begonnen werden kann, nachdem Pfizer/Biontech am vergangenen Freitag die Unterlagen für ihren Impfstoffkandidaten bei der US-Gesundheitsbehörde FDA für eine Notfallzulassung eingereicht haben. Die FDA will am 10. Dezember darüber beraten.

In Australien, wo der Index mit einem Plus von 0,3 Prozent den Handel beendete, stützte auch, dass an den Grenzen von New South Wales und Victoria Regelungen gelockert wurden. Das größte Plus wies Südkorea auf, wo der Kospi um 1,9 Prozent zulegte. Hier wirkte die Impfstoff-Hoffnung besonders, nachdem die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Virus am Sonntag den fünften Sonntag in Folge über 300 lag und die Regierung des Landes kurz vor dem Abschluss einer Impfstoff-Liefervereinbarung stehen soll. Für gute Stimmung sorgte auch, dass an den ersten 20 Tagen im November die Exporte des Landes gut 11 Prozent höher lagen als vor Jahresfrist.

Zu den Tagesfavoriten gehören dazu passend Pharmaaktien wie Korea United Pharm, Aprogen Pharmaceuticals und Jeil Pharmaceutical mit Gewinnen zwischen 4,7 und 19 Prozent.

Zykliker in Schanghai vorne - Hongkong bleibt zurück

In Schanghai betrug der Aufschlag 1,1 Prozent, wohingegen Hongkong im Späthandel nur behauptet tendierte. In Tokio wurde wegen eines Feiertags nicht gehandelt. Händler in Schanghai beobachteten vor dem Hintergrund der Impfstoffhoffnungen Gewinne insbesondere bei zyklischen Aktien. Ganfeng Lithium legten um 7,7 Prozent zu, gestützt von einem zuversichtlichen Nachfrageausblick für Lithiumprodukte, die auch in Elektrofahrzeugen Einsatz finden.

In Hongkong litten Cathay Pacific unter einem Kommentar von HSBC. Die Analysten halten bei der Fluglinie eine Gewinnerholung nur für möglich, wenn die Nachfrage nach internationalen Flügen wieder steigt. Das dürfte aber noch sechs Monate auf sich warten lassen. Die Aktie lag zuletzt 4,1 Prozent im Minus.

In Sydney lagen Rohstoffaktien vorne, nachdem der Eisenerzpreis ein Sechsmonatshoch erreichte. BHP schlossen 2,5, Rio Tinto 1,5 und Fortescue 3,9 Prozent fester. Analysten glauben an eine anhaltende Aufwärtstendenz bei dem Rohstoff, der vor allem für die Stahlhersteller benötigt wird.

Nach einer Aktien-Platzierung im Volumen von 650 Millionen Austral-Dollar gingen Insurance Australia Group (IAG) 6 Prozent billiger aus dem Tag. Ampol machten 4,6 Prozent gut. Das Erdölunternehmen hatte Pläne über einen Aktienrückkauf vorgelegt.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.561,60 +0,34% -1,83% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) Feiertag Kospi (Seoul) 2.602,59 +1,89% +18,42% 07:00 Schanghai-Comp. 3.414,49 +1,09% +11,95% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.475,16 +0,09% -6,26% 09:00 Straits-Times (Sing.) 2.845,09 +1,14% -12,72% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.597,25 +0,22% +0,31% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:39h % YTD EUR/USD 1,1874 +0,1% 1,1858 1,1870 +5,9% EUR/JPY 123,26 +0,1% 123,10 123,29 +1,1% EUR/GBP 0,8911 -0,1% 0,8917 0,8942 +5,3% GBP/USD 1,3326 +0,2% 1,3298 1,3274 +0,6% USD/JPY 103,80 -0,0% 103,82 103,85 -4,5% USD/KRW 1111,90 -0,3% 1115,08 1116,73 -3,7% USD/CNY 6,5679 +0,1% 6,5630 6,5740 -5,7% USD/CNH 6,5606 +0,1% 6,5561 6,5716 -5,8% USD/HKD 7,7525 +0,0% 7,7522 7,7527 -0,5% AUD/USD 0,7312 +0,1% 0,7302 0,7285 +4,3% NZD/USD 0,6941 +0,1% 0,6932 0,6923 +3,1% Bitcoin BTC/USD 18.493,93 -0,8% 18.643,50 18.137,43 +156,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 42,88 42,42 +1,1% 0,46 -23,5% Brent/ICE 45,55 44,96 +1,3% 0,59 -25,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.874,38 1.870,10 +0,2% +4,28 +23,5% Silber (Spot) 24,20 24,17 +0,1% +0,03 +35,6% Platin (Spot) 951,85 954,13 -0,2% -2,28 -1,4% Kupfer-Future 3,28 3,29 -0,4% -0,01 +16,0%

