Korrekturen liefen in der Vergangenheit in dem Titel in der Regel etwas unter dem 10er-EMA aus. Die Korrektur der Vortage wurde ebenfalls leicht unter dem 10er-EMA beendet. In der Folge gelang ein erneuter Anstieg über den 10er-EMA womit ein bullishes Signal generiert wurde. Es bietet sich eine Long-Position ...

Den vollständigen Artikel lesen ...